قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معركة ما قبل القمة.. الغيابات المحتملة تشعل صراع الأهلي والزمالك قبل ديربي الجمعة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تفرض قمة الأهلي والزمالك نفسها كعادتها على واجهة المشهد الكروي في مصر ليس فقط بسبب قيمتها الفنية والتاريخية ولكن أيضًا لما تحمله من أبعاد نفسية وجماهيرية تجعلها بطولة خاصة خارج الحسابات التقليدية.

ورغم أن الأنظار تتجه دائمًا إلى ما يحدث داخل المستطيل الأخضر فإن كواليس ما قبل المباراة لا تقل سخونة خاصة فيما يتعلق بملف الغيابات واللاعبين المهددين بعدم اللحاق بالقمة.

وتأتي القمة المنتظرة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز في توقيت بالغ الحساسية وقد تلعب دورًا محوريًا في تحديد ملامح بطل المسابقة في ظل اشتعال المنافسة على الصدارة.

قائمة غيابات مهددة فى الزمالك 

ويدخل الزمالك حسابات القمة بحذر شديد خاصة أن الفريق الأبيض لديه مباراة لا تقل أهمية أمام إنبي تسبق مواجهة الأهلي وقد تكون لها تداعيات مباشرة على جاهزية الفريق للقمة.

ويواجه الجهاز الفني للزمالك تحديًا واضحًا في ظل وجود لاعبين مهددين بالغياب عن القمة حال حصولهما على بطاقة صفراء في مباراة إنبي وهما البرازيلي خوان بيزيرا والمهاجم ناصر منسي حيث يمتلك كل منهما إنذارين بالفعل.

هذا الموقف يضع الجهاز الفني أمام معادلة صعبة بين الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبي للحفاظ على صدارة الدوري وبين تجنب فقدان عناصر مؤثرة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

الأهلي.. قائمة مهددة تضاعف القلق

في المقابل تبدو الصورة أكثر تعقيدًا داخل الأهلي الذي يمتلك خمسة لاعبين مهددين بالغياب عن القمة حال حصولهم على بطاقة صفراء في مواجهة بيراميدز المقبلة.

وتضم القائمة كلًا من محمد هاني محمد علي بن رمضان أحمد نبيل كوكا عمرو الجزار وأحمد رمضان بيكهام وهي أسماء تمثل عناصر مهمة في التشكيلة سواء على مستوى الدفاع أو خط الوسط.

وتزداد صعوبة الموقف بالنسبة للأهلي لأن مواجهته أمام بيراميدز تحمل أهمية كبرى في سباق الدوري ما يعني صعوبة إراحة هؤلاء اللاعبين أو تقليل التحاماتهم وهو ما يرفع احتمالية تعرضهم للإنذارات.

قرارات فنية حاسمة

في ظل هذه المعطيات يجد الجهازان الفنيان نفسيهما أمام قرارات معقدة تتعلق بكيفية إدارة المباريات السابقة للقمة سواء من خلال تدوير اللاعبين أو توجيههم لتجنب الاحتكاكات غير الضرورية.

لكن في مباريات بهذا الحجم يصعب التحكم في إيقاع اللعب أو تقليل الاندفاع خاصة مع ضغط المنافسة ورغبة كل فريق في تحقيق الانتصار مهما كانت التبعات.

القمة.. أكثر من مجرد مباراة

تبقى مواجهة الأهلي والزمالك أكبر من مجرد ثلاث نقاط فهي مباراة تحمل طابعًا خاصًا لدى الجماهير وتُختزل فيها مشاعر الانتماء والتاريخ والصراع الممتد لعقود.

ومع اقتراب صافرة البداية تتزايد الترقبات ليس فقط حول التشكيل أو الخطط ولكن أيضًا حول من سيغيب ومن سيحضر في معركة خفية قد تكون مؤثرة بقدر ما يحدث داخل الملعب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.

الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

بصورة سيلفي.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها
ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها
ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل توفي الكراميل

طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد