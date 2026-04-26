كيف يتعامل الأهلي مع ملف إمام عاشور في ظل ضغط مباريات الدوري والأزمة الحالية؟

في خطوة تعكس حجم التركيز داخل القلعة الحمراء على المراحل الحاسمة من الموسم.. قرر مسؤولو النادي الأهلي تعليق جميع ملفات تجديد العقود الخاصة بعدد من لاعبي الفريق الأول مؤقتًا لحين الانتهاء من منافسات الموسم الجاري 2025-2026 الذي يدخل مراحله الأخيرة وسط صراع قوي على لقب الدوري.

ويأتي هذا القرار في وقت يستعد فيه الأهلي لمواجهتين في غاية الأهمية الأولى أمام بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج قبل مواجهة مرتقبة أمام الزمالك على استاد القاهرة في قمة قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

إمام عاشور.. ملف مفتوح لكن مؤجل

يبقى ملف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي واحدًا من أبرز الملفات المطروحة على طاولة إدارة الكرة داخل النادي في ظل رغبة واضحة من الإدارة في تعديل وتمديد عقده بما يتناسب مع قيمته الفنية إلا أن هذا الاتجاه تم تجميده مؤقتًا بسبب ضغط المباريات وحساسية المرحلة الحالية.

وبحسب مصدر داخل النادي فإن الأهلي سبق أن فتح باب التفاوض مع اللاعب لتعديل عقده إلا أن الظروف لم تكن مواتية في ظل تعرضه لإصابة في الترقوة ثم إصابة بفيروس وهو ما أثر على استمراريته الفنية خلال بعض فترات الموسم.

ورغم ذلك تؤكد إدارة الأهلي أن إمام عاشور يُعد من العناصر الأساسية في مشروع الفريق وأن تقييمه لا يرتبط بموقف لحظي بل بمنظومة كاملة تشمل الأداء الالتزام والعطاء داخل الملعب.

معايير صارمة قبل الحسم

داخل الأهلي لا يدار ملف التجديدات بعاطفة بل وفق معايير واضحة يضعها قطاع الكرة يأتي في مقدمتها الأداء الفني التأثير داخل المباريات والانضباط السلوكي والبدني وهي نفس المعايير التي يتم تطبيقها على جميع اللاعبين دون استثناء.

ويؤكد المصدر أن النادي لديه نية واضحة لتمديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030 في حال تم التوصل لاتفاق مالي وفني مناسب مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد ممتد لموسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي.

خطة أوسع تشمل أكثر من لاعب

لا يقتصر ملف التجديد على إمام عاشور فقط حيث يضع الأهلي في خطته أيضًا تمديد عقود عدد من اللاعبين مثل حسين الشحات أحمد نبيل كوكا محمد هاني ومصطفى شوبير على أن يتم التعامل مع كل ملف بشكل منفصل وفق أولويات الفريق واحتياجاته الفنية.

تركيز كامل على الحسم المحلي

في الوقت الحالي تميل داخل الأهلي كفة التركيز الكامل على المباريات الحاسمة في الدوري خاصة مواجهة بيراميدز ثم قمة الزمالك باعتبارهما مفتاح تحديد ملامح البطل وهو ما دفع الإدارة لتأجيل أي قرارات تخص مستقبل اللاعبين إلى ما بعد انتهاء هذه المرحلة.

ويؤكد النادي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تقييم شاملة لملفات العقود بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الفني مع دعم الفريق بعناصر قادرة على استمرار المنافسة محليًا وقاريًا.