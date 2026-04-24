تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستمر داخل صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا نية لرحيله في الوقت الحالي.



وأوضح الكومي خلال برنامجه «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة النادي الأهلي تستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعرض مالي كبير، في إطار الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق ودعم الاستقرار الفني.



وأضاف الكومي، أن العرض الجديد سوف يشمل راتبًا سنويًا يصل إلى نحو 50 مليون جنيه، إلى جانب سيارة فاخرة ومزايا إعلانية تقدر بنحو 20 مليون جنيه.