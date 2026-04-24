بركات: الأهلي لديه مشاكل كبيرة هذ الموسم.. ونثق في اللاعبين

قال محمد بركات نجم الاهلي والكرة المصرية السابق، الاهلي لديه مشاكل كبيرة هذا الموسم وكان له تأثير على سوء نتائج الفريق وابتعاده عن صدارة الدوري.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، كنت اتمنى نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل وعدم تحقيق اي فوز لأي فريق لانه سيكون في مصلحة الاهلي ، لكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الاهلي خلال المرحلة القادمة وتحقيق الفوز بجميع المباريات ومواصلة البحث تجاه تحقيق لقب الدوري بانتظار تعثر الزمالك في احد المباريات لتحقيق الاهلي اللقب هذا الموسم