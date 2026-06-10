لـ عيد الأب.. دودج تطلق عطرا مستوحى من شاحنتها الأسطورية تشارجر

فاجأت شركة “دودج” الأمريكية، الرائدة في صناعة سيارات العضلات، الأسواق العالمية بإعلان رسمي وعملي خارج عن المألوف؛ حيث كشفت الستار عن إطلاق عطر رجالي جديد كليًا مستوحى من الهوية الجسدية والقوية لسيارتها الأسطورية “دودج تشارجر”، وطرحته رسميًا بسعر اقتصادي ومنافس يقل عن 25 دولارًا أمريكيًا، مستهدفة عشاق السيارات الباحثين عن هدايا مبتكرة وغير تقليدية.

جاء الإطلاق التجاري الذكي بالتزامن مع اقتراب الاحتفالات العالمية بـ “عيد الأب” والموافق 21 يونيو 2026، لتضع الشركة زجاجة العطر بمثابة خيار استثماري وتسويقي بديل ومبتكر يتجاوز الهدايا التقليدية مثل القمصان المطبوعة أو الأكواب اليدوية، مقدمة ما وصفته في حملتها الدعائية بـ "جرعة من قوة العضلات المعبأة" لرجال يجرى في عروقهم عشق المحركات النظيفة والتقليدية على حد سواء.

الهرم العطري والمكونات الفنية لعطر تشارجر الجديد

حرص مصممو العطر لدى مجموعة “ستيلانتس” على صياغة نوتات عطرية تعكس الثقة والجرأة المرتبطة بالسيارة؛ حيث يمتزج عبير الزجاجة ليحاكي انطلاقة المحرك الجبار من خلال المراحل التالية:

ينبض مركز العطر بمزيج حار وتفاعلي يدمج الفلفل الأسود، والميرمية، ولمسات ناعمة من زهور الياسمين لتعكس القوة المغناطيسية للشاسيه.

وتستقر الرائحة في النهاية على قاعدة خشبية دافئة ومستدامة من خشب الأرز، والباتشولي الأرضي، والعنبر الفاخر لترك أثر ترابي قوي وجذاب يجسد الرجولة الخام بنسبة 100%.

الأسواق المستهدفة وخطط البيع الرقمي عبر منصات ستيلانتس

طرحت دودج العطر الجديد في زجاجة سوداء فاخرة ذات تصميم هندسي أنيق وبحجم 3.4 أونصات (ما يعادل 100 ملليلتر) بسعر رسمي يبلغ 24.95 دولارًا أمريكيًا (باستثناء الضرائب ورسوم الشحن اللوجستي)، وأتاحت الشركة عمليات الشراء الفوري والمباشر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي المخصص للمتعلقات والهدايا.

وتسعى العلامة التجارية من خلال هذا المنتج النيشي إلى تعزيز الرابط العاطفي والتجاري مع ملاك ومحبي سيارات تشارجر الحديثة؛ والتي تشمل طرازات "تشارجر R/T" بقوة 420 حصانًا، ونسخ "سكات باك" بقوة 550 حصانًا المعتمدة على محركات "هوريكان" التوربينية، وصولاً إلى النسخة الكهربائية الخارقة "تشارجر دايتونا" بقوة 670 حصانًا، مما يمنح الملاك فرصة فريدة للتعبير عن نمط حياتهم الجريء حتى خارج حدود القيادة الميكانيكية على الطرقات.