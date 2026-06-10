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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طبيب بيطرى يُفجّر مفاجأة : ظهور الثعالب المفاجئ في حدائق أكتوبر «مُفتعل» | فيديو

ظهور الثعالب
ظهور الثعالب
رحمة سمير

علق الدكتور مصطفى الجعفري أستاذ مساعد بالطب البيطري بجامعة القاهرة، على الفيديو المتداول بشأن ظهور عدد من الثعالب داخل منطقة حدائق أكتوبر، مؤكداً أنه لا يشكك في صحة الفيديو ذاته، لكنه يرى أن الملابسات المحيطة به تثير العديد من التساؤلات، موضحًا، أنّ الكلاب الضالة لا تزال موجودة في المنطقة: "ظهور الثعالب ده بالنسبة لي أنا شيء غريب ولكن أنا ظني إنه شيء مفتعل".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنه لا يستبعد إمكانية قيام بعض الأشخاص بإحضار الثعالب وإطلاقها في المنطقة ثم تصويرها، مشيراً إلى معرفته بوجود تجار يبيعون مثل هذه الحيوانات. وقال: "أنا أعرف تاجر يا فندم بيبيع الحاجات دي في أبو رواش، بيبيع ثعالب"، مضيفاً أن هذا الاحتمال وارد في ظل ما وصفه بوجود جهات تحقق مصالح من استمرار الجدل المرتبط بالحيوانات الضالة.

وأشار إلى أن توقيت انتشار الفيديو جاء بعد موجة من النقاشات الإعلامية المتعلقة بملف الكلاب الضالة، قائلاً إنه لا يستبعد أن يكون الهدف من ذلك إرسال رسالة مفادها أن التخلص من الكلاب الضالة قد يؤدي إلى ظهور حيوانات أخرى مثل الثعالب.

وواصل: "لا أستبعد تماماً ظهور الثعالب في التوقيت ده بعد ما تم فضحهم على الفضائيات"، مؤكداً أن المشهد بالكامل بدا بالنسبة له "ملفتاً للنظر" ويستحق البحث والتدقيق.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=HrfHdtWKwwg 

طبيب بيطرى الثعالب حدائق أكتوبر جامعة القاهرة الطب البيطري

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