ببرنامج يتجاوز 200 فعالية.. تعرف على تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش |تقرير

تنطلق في 22 يوليو المقبل فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، وتستمر حتى 2 أغسطس 2026، في نسخة استثنائية تحتفي بأربعة عقود من الحضور الثقافي والفني، رسّخ خلالها المهرجان مكانته كأحد أبرز المنصات الثقافية في العالم العربي.

الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون

وتأتي دورة هذا العام برؤية متجددة تستند إلى إرث المهرجان العريق، وتواكب تطلعات الأجيال الجديدة، من خلال برنامج ثقافي وفني متكامل يضم أكثر من 207 فعاليات متنوعة، تقام في مدينة جرش الأثرية وعدد من محافظات المملكة، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين الأردنيين والعرب والدوليين.

وتقام الدورة الأربعون تحت شعار «إرثٌ يمتد.. أجيالٌ تلتقي»، في إشارة إلى استمرارية المهرجان منذ انطلاقه، وقدرته على الجمع بين الأصالة والتجديد، والحفاظ على الموروث الثقافي مع الانفتاح على التجارب الإبداعية الحديثة.

ويتضمن البرنامج حفلات غنائية كبرى، وعروضًا موسيقية ومسرحية، وأمسيات شعرية وأدبية، ومعارض فنية، إلى جانب عروض فلكلورية وتراثية، فضلًا عن مشاركات عربية ودولية تعكس التنوع الثقافي للمهرجان.

وأكد وزير الثقافة الأردني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان مصطفى الرواشدة أن الدورة الأربعين تمثل محطة مفصلية في مسيرة أحد أهم المشاريع الثقافية العربية، مشيرًا إلى أن مهرجان جرش أصبح منصة حضارية تعكس صورة الأردن الحديثة، وتعزز الحوار بين الشعوب عبر الفنون والإبداع.

وأضاف أن هذه الدورة تجمع بين الحفاظ على هوية المهرجان والانفتاح على أشكال التعبير المعاصر، مع إتاحة مساحة أوسع للمبدعين الأردنيين واستضافة أسماء عربية ودولية بارزة.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمهرجان المستشار يزن الخضير أن نسخة هذا العام تمثل نقلة نوعية في تجربة مهرجان جرش، بعد تطوير عناصر التنظيم والتجربة المقدمة للجمهور وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد هذا العام تجارب جديدة تُقدَّم لأول مرة، بهدف تحويل زيارة جرش إلى تجربة ثقافية وسياحية متكاملة، تتجاوز العروض التقليدية وتعزز ارتباط الزائر بالموقع الأثري.

دولة قطر ضيف الدورة الأربعين من مهرجان جرش

كما تحل دولة قطر ضيف شرف الدورة الأربعين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، وتسهم في إثراء البرنامج بفعاليات تعكس الموروث الثقافي القطري.

ويشهد المهرجان تعاونًا بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات تهدف إلى دعم الترويج وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تعزيز الأنشطة المصاحبة.

وتتضمن الدورة الجديدة إضافات نوعية أبرزها استخدام تقنيات الإسقاط الضوئي ثلاثي الأبعاد على المعالم التاريخية، وإنشاء أسواق ومناطق ترفيهية ومطاعم، وتجارب تفاعلية موجهة للعائلات والأطفال، بما يعزز مكانة المهرجان كحدث ثقافي وسياحي متكامل.