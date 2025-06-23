الإعلان عن فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون

كشفت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، تفاصيل فعاليات الدورة 39 له، التي تقام تحت شعار «هنا الأردن .. ومجده مستمر» في الفترة من 23 يوليو المقبل إلى 2 أغسطس.

يشتمل برنامج الدورة 39 لمهرجان جرش، على اكثر من 235 فعالية من 37 دولة عربية وأجنبية

يحتوي البرنامج على أمسيات غنائية محلية وعربية وأمسيات شعرية وعروض مسرحية فلكلورية وفقرات للأطفال

تقام الفعاليات في جرش على المسرح الجنوبي , والشمالي والساحة الرئيسية ومسرح الصوت والضوء ومسرح أرتميس وشارع الأعمدة

ويشارك عدد من نجوم الأردن : نداء شرارة ، ديانا كرزون، عيسى السقار، وفرقة الجيل الجديد للتراث الشركسي، كما تقام ليلة أردنية لنقابة الفنانين الأردنيين بمشاركة: نجم السلمان، ثمين حداد، غادة عباسي، وليندا حجازي

كما تقام الفعاليات في المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين / برأس العين ومركز زها الثقافي

اضافة الى فعاليات في عدد من المحافظات

يقام البرنامج الثقافي بمشاركة 140 شاعرا وشاعرة من الأردن والدول العربية في سائر المحافظات

نجوم مهرجان جرش 39

ينطلق المهرجان بحفل الافتتاح لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات

ونجم افتتاح حفلات المسرح الجنوبي الفنان ناصيف زيتون والفنانة أحلام، والفنانة ميادة الحناوي، والفنان نور مهنا، والفنان جوزيف عطية، والفنان ملحم زين، والفنان خالد عبدالرحمن، والفنان محمد حماقي، والفنانة أصالة نصري، وغيرهم.

مجموعة من الفعاليات الفلكلورية من دول العالم تقام على مسرح الساحة الرئيسية