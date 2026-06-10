اختفاء 3 بحارة هنود بعد هجوم استهدف ناقلة نفط قرب سواحل عمان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم، أن 3 بحارة هنود لا يزالون في عداد المفقودين، عقب تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، فيما تم إنقاذ 21 فردًا من طاقم السفينة.

وأكدت الوزارة، في بيان، إدانتها للهجوم الذي استهدف السفينة التجارية "سيتيبيلو"، مشيرة إلى أن السفارة الهندية في مسقط تتابع تطورات الحادث بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات العمانية المختصة التي تواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وبحسب مسؤولين، فإن ناقلة المنتجات النفطية تعرضت لهجوم صاروخي يعتقد أنه نفذ من قبل الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقوع الحادث وفقدان عدد من البحارة.

وفي سياق متصل، كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، الاثنين الماضي، باندلاع حريق على متن ناقلة نفط على بعد نحو 15 ميلًا بحريًا شمال شرقي جزيرة مصيرة العُمانية، ما استدعى إجلاء أفراد الطاقم حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت الهيئة أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن أي آثار بيئية مُبلغ عنها، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابساته.

من جانبها، كانت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية قد أعلنت في وقت سابق تلقيها بلاغًا باندلاع حريق على متن ناقلة النفط "ماريفكس" قبالة السواحل العمانية، مؤكدة أن جميع البحارة الهنود الـ24 الذين كانوا على متنها بخير.