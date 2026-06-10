محمد سلمان: الكهرباء مش هتقطع بالليل حتى لو العداد خلص رصيد | فيديو

قال الدكتور محمد سلمان رئيس قطاع المراقبة المركزية بالشركة القابضة لكهرباء مصر سابقا إن العدادات مسبقة الدفع لا تقوم بفصل التيار الكهربائي خلال فترات الليل أو الإجازات الرسمية حتى في حالة انتهاء الرصيد موضحا أن المواطن يستطيع إعادة شحن الكارت واسترجاع الكهرباء بشكل طبيعي بعد عودة التيار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن mti مع الإعلامية فاتن عبد المعبود أن العدادات مبرمجة للعمل وفق نظام محدد يمنع انقطاع الكهرباء من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة صباح اليوم التالي مؤكدا أن فصل الكهرباء بسبب انتهاء الرصيد يتم غالبا خلال

ساعات النهار فقط.

وأوضح سلمان أن قيمة الشحن لا تعني مدة ثابتة لاستهلاك الكهرباء لأن الأمر يرتبط بحجم استخدام الأجهزة الكهربائية داخل المنزل مشيرا إلى أن المواطن الذي يستهلك كهرباء بشكل أقل يظل داخل الشرائح الأولى وبالتالي تستمر معه قيمة الشحن لفترة أطول بينما يؤدي الاستهلاك المرتفع إلى الانتقال لشرائح أعلى وزيادة سرعة نفاد الرصيد.

وأكد أن العدادات الذكية ومسبقة الدفع تتيح للمواطن متابعة استهلاكه من خلال الصفحات الموجودة داخل العداد والتي توضح الشريحة الحالية وقيمة الاستهلاك المتبقية بما يساعد الأسر على ترشيد الكهرباء وتقليل قيمة الفواتير الشهرية.

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