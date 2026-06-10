هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن المشهد بين إيران والولايات المتحدة يتجه إلى نمط جديد من الصراع يقوم على التفاوض المتقطع وإدارة الجولات العسكرية بدلًا من الحرب الشاملة.

وقالت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، إن هناك تصورًا يقوم على أن بعض الأطراف قد تميل إلى إدارة حرب على مراحل أو "جولات متعددة"، بهدف تحقيق أهداف عسكرية محددة، سواء من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي، مع تقليل الكلفة البشرية والمادية على واشنطن.

وأوضحت هند الضاوي أن السياسة الأمريكية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، باتت تعتمد على ما وصفته بـ"تقطيع المعارك"، بحيث لا تستمر المواجهة في مسار واحد طويل ومفتوح، وإنما تُدار على شكل جولات متتابعة تتخللها فترات تفاوض.

وأضافت هند الضاوي أن هذا النهج يرتبط بطبيعة إيران وقدرتها على الرد عبر أذرعها في المنطقة واستهداف القواعد الأمريكية، وهو ما يدفع واشنطن إلى تجنب نموذج الحروب الطويلة مثل أفغانستان والعراق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق جميع أهدافها في مواجهة إيران عبر ضربة واحدة، بل ستلجأ إلى تحقيق مكاسب جزئية عبر مراحل متتالية، تتخللها جولات تفاوض ثم عودة للتصعيد.

وتابعت أن هذا النمط من إدارة الصراع يعكس انتقالًا إلى ما يشبه "الجبهات والجولات"، بعد فشل محاولات إحداث تغيير جذري سريع في الداخل الإيراني أو إسقاط النظام، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تنجح في تحريض الشارع الإيراني ضد النظام، مؤكدة أن هذه التطورات تعكس تراجعًا في قدرة الولايات المتحدة على فرض هيمنتها التقليدية في المنطقة.