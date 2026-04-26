كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة

يضع المدير الفني لـ النادي الأهلي، ييس توروب، اللمسات الأخيرة على خطة فريقه قبل مواجهة بيراميدز، في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

4 خطوات حاسمة في تحضيرات الأهلي

يعتمد توروب على عدة محاور رئيسية لتجهيز الفريق للمباراة وهي خوض المران الأخير على ملعب مختار التتش للوصول لأعلى جاهزية بدنية وفنية وعقد محاضرة فنية لشرح أدوار اللاعبين وخطة المباراة بشكل دقيق ومراجعة مباراة بيراميدز الأخيرة أمام نادي الزمالك، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس والاستقرار على التشكيل الأمثل، في ظل الغيابات المؤثرة داخل صفوف الفريق.

غيابات مؤثرة في الأهلي

يدخل الأهلي المباراة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم حسين الشحات ومحمد الشناوي للإيقاف، بالإضافة إلى كريم فؤاد ويوسف بلعمري بسبب الإصابة.

الأوراق الرابحة في الفريقين

يعول الأهلي على مجموعة من لاعبيه أصحاب الخبرات لحسم المواجهة، بينما يمتلك بيراميدز عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، ما يزيد من قوة وندية اللقاء.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الدفاع الجوي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لدورها في تحديد مسار المنافسة على لقب الدوري، خاصة أنها تجمع بين فريقين يسعيان بقوة لحصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصهما في التتويج.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 11 مباراة، مقابل 6 انتصارات لبيراميدز، بينما انتهت 7 مواجهات بالتعادل. وسجل الأهلي 30 هدفًا، مقابل 22 هدفًا لبيراميدز.

وحذر توروب لاعبيه من صعوبة اللقاء، مؤكدًا ضرورة التركيز والانضباط، خاصة في ظل الدوافع الكبيرة لدى بيراميدز بعد خسارته الأخيرة، وسعيه للعودة بقوة في سباق المنافسة على اللقب.