شوبير: اقتراح بمشاركة طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم أمام بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المشكلة الفنية عند الأهلي وبيراميدز قبل اللقاء المرتقب في قمة خاصة ببطولة الدوري المصري ومن المقرر أن تقام غدا الأثنين .

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : بيراميدز يعاني من الغيابات مثل مروان حمدي المهاجم المحظوظ امام الأهلي دائما ووليد الكرتي مهدد بالغياب وشارك في أخر 10 دقائق أمام الزمالك وبيراميدز يضع كل ثقته في فيستون ماييلي ويأتي في مباراة الأهلي ويسجل أهداف.

واوضح : المشكلة الأساسية في الأهلي هو المهاجم الصريح ومروان عثمان يحاول ويجتهد وخامة قوية ولكن توقيته صعب للغاية ومن الممكن الاعتماد عليه أمام بيراميدز

وواصل : هناك اقتراح لمشاركة اشرف بن شرقي كمهاجم صريح ولكن هناك رفض داخل الجهاز الفني وظهر رأي أخر بالدفع بـ محمد شريف وإعطاءه فرصة للمشاركة في المباراة.



واختتم : هناك اقتراج جديد ظهر بمشاركة طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة أمام بيراميدز لكن الأهلي يعاني بقوة في مركز المهاجم بعد ما كان يمتلك لاعبين أساطير في هذا المركز.