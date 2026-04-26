6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟

حذر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نجوم القلعة البيضاء من التهاون فى مباراة انبي غدا الإثنين المقرر إقامتها في إطار المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي مساء غد الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.

وطالب معتمد جمال نجوم الزمالك بضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر في مواجهة انبي غدا الإثنين.

وشدد معتمد جمال علي ضرورة عدم التسرع من جانب لاعبى الزمالك وفقدان التركيز خلال مجريات اللقاء.

ولفت معتمد جمال إلي أن لقاء انبي يأتي في إطار رد الإعتبار بعد الخسارة فى المواجهة الأخيرة بينهما فى بطولة الدوري الممتاز.

وطالب معتمد جمال نجوم نادي الزمالك بضرورة عدم التركيز في مباراة القمة أمام النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل أمام.

وأوضح معتمد جمال أن مباراة انبي فارقة في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز ويبتعد بها الفارس الأبيض عن أقرب منافسيه.