سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه
أرقام صادمة داخل جيش الاحتلال.. 11 عسكريا أنهوا حياتهم خلال شهر واحد
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 26 أبريل 2026
سي إن إن: مطلق النار يعمل مدرسا.. وترامب: حاولنا إكمال الحفل والأمن منعنا
نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. تفاصيل
طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع ملحوظ في جنوب الصعيد
أعظم دعاء تقوله في صلاتك.. مستجاب ويغفر جميع ذنوبك
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|ترقبوها هنا
تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة
من هو كول آلين؟.. تفاصيل مثيرة عن منفذ حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض
لا يجب أن يكون العنف الحل.. ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب
أذكار الصباح .. ابدأ بها يومك تتنزل عليه الرحمة والبركات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بلاش نزودها كده.. محمد العدل يحسم الجدل حول مشجع الزمالك الأزهري

مشجع الزمالك
مشجع الزمالك
منار نور

علق المنتج محمد العدل على الجدل المثار بشأن ظهور أحد الشيوخ الأزهريين بعمامة في مدرجات نادي الزمالك خلال مباراة بيراميدز، مؤكدًا أن الأمر أُعطي حجمًا أكبر من الطبيعي.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك: "بصراحة.. موضوع الشيخ الأزهري مشجع الزمالك خد أبعاد مش منطقية على الإطلاق، أذكر أن مدرجاتنا زمان كان فيها شيخ معمم يُدعى الشيخ حسن، وكنا نتفاءل بوجوده في المدرجات ولم نسمع وقتها أي انتقادات".

وأضاف: "كان هناك شيخ معمم أيضًا يرتدي الزي الأزهري في مدرجات المنتخب، وكان يسافر مع الفريق للتفاؤل به، بلاش نزودها كده".

وكان كشف أحمد السيد، مشجع الزمالك الأزهري الذي تواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، حقيقة تواجده بالزي الأزهري لمتابعة اللقاء.

وقال أحمد السيد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "dmc": "أنا مشجع زملكاوي وعاشق لنادي الزمالك وكيانه وجماهيره. هو جزء من حياتي وجزء من روتيني اليومي".

وتابع: "أتواجد في المدرجات بشكل مستمر، ويوم مباراة بيراميدز كنت في بولاق الدكرور، وكان لدي خدمة عامة لأحد الأشخاص مع السادة النواب. الوقت سرقنا، وذهبنا لمقر الحي مع رئيس الحي، واجتماعنا استغرق 4 ساعات. استأذنت لكي أذهب إلى المباراة، والسيارة التي كنت أستخدمها تعطلت. كنت بعيدًا عن البيت، فذهبت للاستاد بالزي الأزهري، وأحترم الزي بكل تأكيد".

وأضاف: "ركبت المترو وذهبت إلى الاستاد، ودخلت بعد 25 دقيقة من بداية المباراة. هذا يؤكد أنه لم يكن هناك نية للتواجد بالزي الأزهري، ولكنني فرحت جدًا بقيمة الزي الأزهري".

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين

مي عمر
مي عمر
مي عمر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

