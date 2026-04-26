بلاش نزودها كده.. محمد العدل يحسم الجدل حول مشجع الزمالك الأزهري

علق المنتج محمد العدل على الجدل المثار بشأن ظهور أحد الشيوخ الأزهريين بعمامة في مدرجات نادي الزمالك خلال مباراة بيراميدز، مؤكدًا أن الأمر أُعطي حجمًا أكبر من الطبيعي.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك: "بصراحة.. موضوع الشيخ الأزهري مشجع الزمالك خد أبعاد مش منطقية على الإطلاق، أذكر أن مدرجاتنا زمان كان فيها شيخ معمم يُدعى الشيخ حسن، وكنا نتفاءل بوجوده في المدرجات ولم نسمع وقتها أي انتقادات".

وأضاف: "كان هناك شيخ معمم أيضًا يرتدي الزي الأزهري في مدرجات المنتخب، وكان يسافر مع الفريق للتفاؤل به، بلاش نزودها كده".

وكان كشف أحمد السيد، مشجع الزمالك الأزهري الذي تواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، حقيقة تواجده بالزي الأزهري لمتابعة اللقاء.

وقال أحمد السيد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "dmc": "أنا مشجع زملكاوي وعاشق لنادي الزمالك وكيانه وجماهيره. هو جزء من حياتي وجزء من روتيني اليومي".

وتابع: "أتواجد في المدرجات بشكل مستمر، ويوم مباراة بيراميدز كنت في بولاق الدكرور، وكان لدي خدمة عامة لأحد الأشخاص مع السادة النواب. الوقت سرقنا، وذهبنا لمقر الحي مع رئيس الحي، واجتماعنا استغرق 4 ساعات. استأذنت لكي أذهب إلى المباراة، والسيارة التي كنت أستخدمها تعطلت. كنت بعيدًا عن البيت، فذهبت للاستاد بالزي الأزهري، وأحترم الزي بكل تأكيد".

وأضاف: "ركبت المترو وذهبت إلى الاستاد، ودخلت بعد 25 دقيقة من بداية المباراة. هذا يؤكد أنه لم يكن هناك نية للتواجد بالزي الأزهري، ولكنني فرحت جدًا بقيمة الزي الأزهري".