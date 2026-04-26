حمادة عبد اللطيف: توقيت مباراة الزمالك وإنبي غير مفهوم

انتقد حمادة عبد اللطيف نجم الكرة المصرية السابق، توقيت مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري.

وقال عبد اللطيف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: مينفعش الزمالك يلعب في الوقت ده والجو بقى حر والأهلي يلعب الساعة الثامنة مساء.



وأضاف: كل شئ في كرة القدم وارد وممكن إنبي يفوز بس الزمالك مش هيفرط وناوي أنه يفوز بالدوري لو اللاعبين عندهم ثقة زياده هتقلب عكس.. الزمالك مش هيخاف من إنبي وهينزل يكسب، والزمالك يكسب الأهلي وهيبقى فتوح نجم الزمالك المباراة

وتابع: الزمالك الأقرب حتى الآن للتتويج بالدوري المصري، كما أتوقع ان يفوز على الأهلي في مباراتهما الجولة المقبلة