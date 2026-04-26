هشام نصر رئيسًا لبعثة الزمالك في الجزائر

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن تكليف مجلس إدارة نادي نادي الزمالك للمهندس هشام نصر برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، والتي تستعد للسفر إلى الجزائر لخوض مواجهة هامة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة الزمالك على توفير الاستقرار والدعم الكامل للفريق قبل خوض واحدة من أهم مباريات الموسم. ويواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي البطولة التي يسعى الفارس الأبيض للتتويج بها وإضافة لقب جديد إلى سجله القاري.

موعد مباراتي الذهاب والإياب

من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 9 مايو في الجزائر، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمته في لقاء العودة.

أما مباراة الإياب فستُقام يوم 16 مايو في القاهرة، وسط حضور جماهيري مرتقب لدعم الفريق في حسم اللقب.

يدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب القاري، خاصة في ظل تاريخه العريق في البطولات الأفريقية.