معتمد جمال يُحذّر لاعبي الزمالك ويؤكد: «الدوري لسة في الملعب ولم يُحسم»

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك فرض حالة من التركيز الشديد داخل صفوف الفريق الأول، بعد تحذيرات قوية من المدير الفني معتمد جمال بشأن ملف حسم لقب الدوري.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور:" وأكد معتمد جمال للاعبي الزمالك ضرورة تأجيل أي تفكير في الاستعجال بالاحتفال بلقب الدوري، حتى في حال تحقيق الفوز على إنبي في الجولة المقبلة، مشددًا على أن التتويج لم يُحسم بعد".

واختتم:"وطالب المدير الفني لاعبيه بالانتظار حتى مواجهة النادي الأهلي يوم 1 مايو في الجولة الخامسة، لتجنب تشتيت التركيز في المرحلة الحاسمة من الموسم".