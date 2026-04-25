بالأرقام .. تفوق كاسح للزمالك على الأهلي بعد تولي معتمد جمال

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفوق الزمالك علي الاهلي بعد كأس أمم أفريقيا ،و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :

بالأرقام .. تفوق كاسح للزمالك على الأهلي بعد كأس أمم أفريقيا (في أخر 3 أشهر) وبعد تولي معتمد جمال تدريب الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.ي يمر بها هذا الموسم .