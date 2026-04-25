عماد السيد: حلمي إنهاء مسيرتي في الزمالك.. ولم أرحل “تصفية حسابات”

قال عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، إنه يحلم بالعودة مجددًا لارتداء قميص نادي الزمالك واختتام مسيرتي الكروية في ميت عقبة، معلقًا: هذا حلمي وحلم أي لاعب سابق في القلعة البيضاء.

وتابع "السيد" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حزنت لرحيلي عن الزمالك، هو نادي كبير وإضافة لأي لاعب، دائمًا ما أقيم تجربتي في أي نادي على أنني أنا المقصر، لا أحب العيش في دور الضحية أو المظلوم، وإني ألقي بالتهم على الظروف، دائمًا أرى أنني أنا المقصر ولم أمنح المكان المطلوب مني.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: لم أكن ضحية لأحد ولا رحلت نتيجة تصفية حسابات، ولا أحب تحميل الأمور أكثر مما تحتمل، القصة باختصار، عندما تنضم لمكان، تحاول الاجتهاد وتأدية ما عليك، ربما تكون موفق وربما يخونك التوفيق، هذا هو كل شيء.

وواصل: شعور صعب أن تلعب لنادي جماهيري ثم تنضم لنادي بدون جماهير، خصوصًا وأنك لعبت لفترة أيضًا في الناشئين، لعبت لناشئي الزمالك وتم تصعيدي للفريق الأول أي ما يقرب من 20 عامًا داخل النادي وسط تلك الجماهير، وبخلاف الشعور الصعب، الأمر قد يصل للتأثير على مستوى اللاعب أيضًا.

وأنهى حارس طلائع الجيش الحالي حديثه: تواجد الجماهير أمر مهم جدًا في كرة القدم، شعور مختلف أن تلعب وخلفك جماهير تهتف باسمك، لذلك قولت لك الأمر مختلف تمامًا، لذلك في قصة الإسماعيلي قولت لك "مينفعش دوري من غير الإسماعيلي" لإن جمهوره كبير وعظيم.