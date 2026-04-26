قرار مُرتقب في الزمالك .. عقد جديد للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال

قال الإعلامي خالد الغندور إن مجلس إدارة النادي استقر على إعداد عقد جديد يليق بالجهاز الفني، بقيادة المدير الفني معتمد جمال، بداية من الموسم المقبل.

وأوضح، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن القرار يأتي في ظل قناعة داخل النادي بالمستوى الذي قدمه الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح في قيادة الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، إلى جانب المنافسة بقوة على صدارة جدول الدوري المصري.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تسعى للحفاظ على الاستقرار الفني، ودعم الجهاز الحالي، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.