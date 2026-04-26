الزمالك يوفر رحلات لجماهيره إلى الجزائر لدعم الفريق في نهائي الكونفدرالية|تفاصيل

أعلن مجلس إدارة نادي نادي الزمالك عن مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل حضور جماهيره لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق اتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها يوم 9 مايو 2026 في الجزائر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي على دعم جماهيره وتقدير دورهم الكبير في مساندة الفريق خلال مشواره القاري.

تفاصيل الرحلات ونظام السداد

وأوضح النادي أن الرحلات سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركتي “ترافكس” و“سفن”، حيث تشمل باقة السفر كافة التفاصيل، بداية من استخراج تأشيرة السفر، مرورًا بتذاكر الطيران، وصولًا إلى تذاكر حضور المباراة. كما تتميز هذه الرحلات بكونها ذهابًا وعودة في نفس اليوم، لتوفير الراحة والمرونة للجماهير.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الزمالك أن تكلفة الرحلة يمكن سدادها بنظام التقسيط على مدار 12 شهرًا دون فوائد، وبدون دفع أي مقدم، وهو ما يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجماهير لحضور هذا الحدث المهم.

دعم الجماهير عنصر أساسي في مشوار الفريق

أكدت إدارة النادي أن الجماهير تمثل “اللاعب رقم واحد”، وأن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لدورهم الحيوي في دعم الفريق داخل وخارج الملعب. ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الحجز وآليات الاشتراك في الرحلات عبر المنصات الرسمية للشركتين خلال الفترة المقبلة.

مشوار الزمالك نحو النهائي

وكان الزمالك قد حجز مقعده في النهائي بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري، حيث حقق الفوز ذهابًا بهدف نظيف خارج الأرض، قبل أن يفرض التعادل السلبي في مباراة الإياب بالقاهرة، ليؤكد جدارته بالوصول إلى النهائي.

تتطلع جماهير الزمالك إلى تتويج فريقها باللقب القاري، خاصة في ظل الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال البطولة. ويأمل المشجعون في أن يواصل اللاعبون هذا المستوى المميز، وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بالجزائر، تمهيدًا لحسم اللقب