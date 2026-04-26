قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يجهز طاهر محمد طاهر لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز
الهلال الأحمر: إصابة 6 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمركز اقتراع في انتخابات الهيئات المحلية
لماذا ارتدى الزي الأزهري في مباراة الزمالك؟ .. صاحب القصة يوضح
مصر تبهر العالم .. أرقام قياسية في كأس العالم للرماية للناشئين 2026 | تفاصيل
تصادم موتوسيكلين أمام نادي الزمالك يصيب 5 أشخاص
رياح بسرعة 40 كيلو .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
من مصر إلى العالم.. طلاب هندسة المنصورة الجديدة يبدعون في الابتكار الرقمي | تفاصيل
ما هي حفلات الزار وحكمها في الإسلام؟.. ينتشر فيها الاختلاط وتقام في أوقات غير مناسبة
الأهلي المصري يُهنئ أهلي جدة بعد التتويج بلقب آسيا التاريخي .. ماذا قال؟
جوميز يحسم الجدل: تركيزي مع الفتح وليس الأهلي
إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بإحدى المناطق الزراعية بالوادي الجديد | تفاصيل
هشام نصر رئيسًا لبعثة الزمالك في الجزائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لماذا ارتدى الزي الأزهري في مباراة الزمالك؟ .. صاحب القصة يوضح

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف أحمد السيد، مشجع الزمالك الأزهري الذي تواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، حقيقة ظهوره بالزي الأزهري أثناء متابعة اللقاء.

وقال أحمد السيد في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: «أنا مشجع زملكاوي وعاشق لنادي الزمالك وكيانه وجماهيره، وهو جزء من حياتي وجزء من الروتين اليومي الخاص بي».

وتابع: «أتواجد في المدرجات بشكل مستمر، ويوم مباراة بيراميدز كنت في بولاق الدكرور، وأعمل، وكان لدي خدمة عامة لأحد الأشخاص مع السادة النواب، واستغرقت وقتًا طويلًا مع رئيس الحي، حيث امتد الاجتماع نحو 4 ساعات. استأذنت للذهاب إلى المباراة، لكن السيارة التي كنت أستقلها تعطلت، وكنت بعيدًا عن المنزل، فذهبت إلى الاستاد مرتديًا الزي الأزهري، مع كامل احترامي له».

وأضاف: «ركبت المترو وتوجهت إلى الاستاد، ودخلت بعد 25 دقيقة من بداية المباراة، وهذا يؤكد أنه لم تكن هناك نية للحضور بالزي الأزهري. كما أنني فرحت جدًا بردود الفعل حول قيمة الزي».

وأشار إلى أن جماهير الزمالك طلبت منه الدعاء للفريق، موضحًا: «وقت تسجيل الهدف تأخر، وفي لحظة الدعاء سجل الفريق، لذلك حدث التفاف وغناء من الجماهير لي بمقولة: “سمعني يا شيخنا الحدوته”، وتم حملي على الأعناق كنوع من التكريم للزي الأزهري».

وتابع: «ردود فعل جمهور الزمالك زادتني فخرًا وحبًا للنادي. زوجتي كابتن في فريق الزمالك لكرة اليد، وأنا أحببت الزمالك بقلب ودين، وتأثرت بشخصيات زملكاوية مثل الشيخ الطبلاوي، والإعلامي عمرو أديب، وكذلك زوجتي».

وأضاف: «أنا لم أسخر من الكابتن محمد الشناوي، لكنني كنت أُعلق على طريقة تطبيق العقوبة التي نوقشت إعلاميًا، حيث طلب مني أحد الجماهير التعليق على الأمر لأنني شاعر، فتحدثت من هذا المنطلق».

واختتم: «تربطني صلة قرابة بالكابتن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، فجدته بنت عم جدي الشقيقة، وأحترم النادي الأهلي وجماهيره وإدارته وكل من ينتمي إليه».

أحمد السيد مشجع الزمالك الأزهري الزمالك ستاد القاهرة الدولي بيراميدز الأزهري أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

المزيد

