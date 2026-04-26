تصادم موتوسيكلين أمام نادي الزمالك يصيب 5 أشخاص

شهد شارع جامعة الدول العربية وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام نادي الزمالك، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام نادي الزمالك، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وبالفحص، تبين أن التصادم وقع بين دراجتين ناريتين يستقلهما 3 أشخاص، حيث اصطدما بالمواجهة وتصادف مرور سيدتين بالطريق ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تعمل الجهات المختصة على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.