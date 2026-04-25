مصرع مزارع ونجله في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما صدمتهما سيارة نقل خلال استقلالهما دراجة نارية -موتوسيكل- على الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية بنطاق قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام كوبري الروضة بدائرة قسم غرب النوبارية ووجود متوفيين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين إسعاف، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة نقل بموتوسيكل كان يستقله مزارع ونجله بمكان الحادث، وتبين مصرع: محمد ف ف، 40 عاما، ونجله أحمد، 17 عاما، مقيمان النوبارية.

تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف جهات التحقيق، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها، وتم التحفظ على السيارة وقائدها والموتوسيكل على ذمة التحقيقات.