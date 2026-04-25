عايزة مشاهدات .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى؛ لبثها فيديوهات خادشة.

جاء ذلك؛ بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر صانعة محتوى، لمقاطع فيديو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.