استجابة سريعة من مرور القاهرة تُنهي أزمة سيدة مع سيارة مخالفة

وجهت إحدى السيدات الشكر لرجال وزارة الداخلية، وتحديدًا الإدارة العامة لمرور القاهرة، بعد استجابتهم السريعة لبلاغها بشأن سيارة متوقفة بشكل مخالف تسببت في إعاقتها عن استخدام سيارتها.

وأوضحت السيدة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنها فوجئت بسيارة تغلق عليها مكان الانتظار، ما منعها من الصعود إلى سيارتها، مشيرة إلى أنها حاولت الوصول لصاحب السيارة دون جدوى، قبل أن تضطر للاتصال بالنجدة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية استجابت خلال دقائق، حيث تواصل معها أحد الضباط لتحديد موقعها، ثم وصلت قوة مرورية إلى المكان، وتم رفع السيارة المخالفة باستخدام ونش المرور، ما مكنها من التحرك بسيارتها بسهولة.

وأشادت بسرعة الاستجابة وحسن التعامل من جانب رجال المرور، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع إنهاء المشكلة بهذه السرعة، فيما وجهت رسالة توعية لقائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد الانتظار وعدم التسبب في تعطيل الآخرين.