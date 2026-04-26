مُشجّع الزمالك الأزهري: أنا زملكاوي وعاشق للنادي.. وهذه علاقتي بـ «حسين الشحات»

كشف أحمد السيد، مشجع الزمالك الأزهري الذي تواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، حقيقة تواجده بالزي الأزهري لمتابعة اللقاء.

وقال أحمد السيد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "dmc": "أنا مشجع زملكاوي وعاشق لنادي الزمالك وكيانه وجماهيره. هو جزء من حياتي وجزء من روتيني اليومي".

وتابع: "أتواجد في المدرجات بشكل مستمر، ويوم مباراة بيراميدز كنت في بولاق الدكرور، وكان لدي خدمة عامة لأحد الأشخاص مع السادة النواب. الوقت سرقنا، وذهبنا لمقر الحي مع رئيس الحي، واجتماعنا استغرق 4 ساعات. استأذنت لكي أذهب إلى المباراة، والسيارة التي كنت أستخدمها تعطلت. كنت بعيدًا عن البيت، فذهبت للاستاد بالزي الأزهري، وأحترم الزي بكل تأكيد".

وأضاف: "ركبت المترو وذهبت إلى الاستاد، ودخلت بعد 25 دقيقة من بداية المباراة. هذا يؤكد أنه لم يكن هناك نية للتواجد بالزي الأزهري، ولكنني فرحت جدًا بقيمة الزي الأزهري".

وذكر: "جماهير الزمالك طلبت مني الدعاء للزمالك لأن وقت تسجيل الهدف تأخر، وفي توقيت الدعاء دخلت الكرة الشباك، وهذا هو سبب الالتفاف والغناء من الجماهير لي بمقولة 'سمعني يا شيخنا الحدوته'، وكان الحمل على الأعناق تكريمًا للزي الأزهري".

وتابع: "ردود أفعال جمهور نادي الزمالك زادتني فخرًا وحبًا للنادي. زوجتي كابتن نادي الزمالك لكرة اليد. وأنا أحببت نادي الزمالك من قلبي وديني، وكذلك لأن الشيخ الطبلاوي زملكاوي، والأستاذ عمرو أديب المحترم، وكذلك زوجتي".

وأضاف: "لم أسخر من كابتن محمد الشناوي، ولكنني كنت أنتقد العقوبة التي كانت مسارًا للعديد من المنابر الإعلامية. المنابر الإعلامية هي التي تناولت نقد العقوبة، وطلب مني أحد الجماهير نقد هذا الأمر لأنني شاعر، لذلك تحدثت بهذا الشكل".

واختتم قائلًا: "تربطني صلة قرابة بكابتن حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، فجدته هي بنت عم جدي الشقيقة. وأحترم الأهلي وجماهيره وإدارته وكل من ينتمي إليه".