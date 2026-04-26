خطوة نحو الدوري.. الزمالك ينهي استعداداته اليوم لمواجهة إنبي

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة إنبي، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق الأبيض.

وأنهى الزمالك تحضيراته لمواجهة إنبي بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات أول أمس الجمعة، عقب الفوز المهم على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري.

واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على حالة الانتصارات والاستمرار في صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ44 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى 8 نقاط من أصل 12 لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج الأهلي أو بيراميدز.