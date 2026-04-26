مصطفى يونس: لاعيبة الأهلي «باصين لبعض» في الفلوس وهذا سبب تراجع مستوى الفريق

يرى مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي كان سببًا في هذه الأزمات.



وقال "يونس" في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: ماتش الترجي والخروج الإفريقي هو اللي دخل الأهلي في الأزمات دي.



وأضاف: الأهلي جاب 64 معرفش يجيب مهاجم غير وسام أبو علي جوزيه لما طلب من صالح سليم 3 لاعبين أجانب.. صالح قاله اومال الناشئين دول بيعملوا إيه مش هجيبلك لاعيبة اجانب



وتابع: نفسي أجيب المدام تقولك أنا ببقى عامل إزاي في أي ماتش للأهلي وباذن الله الأهلي يكسب 2-0

وواصل: لاعيبة الأهلي باصين لبعض وده ليه بياخد أكتر مني ومش عارف إيه ومحدش بيعترف بالخطأ داخل نادي الأهلي.