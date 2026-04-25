مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط مفاجأة بشأن وليد سليمان ومؤمن زكريا وعمرو الحلواني.

وكتب عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وليد سليمان ومؤمن زكريا وعمرو الحلواني هم الأقرب للاستمرار في الأهلي سواء في أماكنهم أو مناصب أخرى وذلك بعد حصول معظم فرق القطاع على بطولات الجمهورية وذلك طبقا للتقرير الذي قُدم لمجلس الإدارة".

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام، عن أن الحكم الألماني دانيال شلاجر سيتولى إدارة المباراة كحكم ساحة، على أن يعاونه كل من مارتن بيترسن وسفين غونتر، بينما يتواجد باسكال مولر كحكم رابع، وتدير تقنية الفيديو كاترين رافالسك.

طلب أهلاوي واستجابة رسمية

وجاء قرار الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في أعقاب طلب تقدم به النادي الأهلي، على خلفية الجدل التحكيمي الذي شهدته الجولات الأخيرة من المسابقة، حيث سعت إدارة القلعة الحمراء إلى ضمان أعلى درجات الحياد في المباريات الحاسمة.

خلفية فنية قبل القمة المرتقبة

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على صدارة الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى، ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث.

وكان بيراميدز قد تلقى خسارة في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف دون رد، في نتيجة زادت من حدة الضغوط على الفريق قبل مواجهة الأهلي، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل سعي الفريق لتعويض التعثر الأخير.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة، في ظل حساسيتها الكبيرة وتأثيرها المباشر على شكل المنافسة في المراحل المقبلة من عمر البطولة.