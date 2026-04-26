موعد مباراة الزمالك وإنبى في الدوري والقناة الناقلة

يواصل نادي الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل سعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل شكل ممكن خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية على حساب بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

وأنهى الزمالك تحضيراته للمباراة بعد أن خاض تدريباته على ملعب الكلية الحربية، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.