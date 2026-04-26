اليوم.. الأهلي أمام بطل رواندا في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام كبلر الرواندي في الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في أول مباراتين على كاميرون سبورتس والبنك الكيني بنتيجة 3-0، قبل أن يواجه بطل أوغندا في الجولة الثالثة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية، التي تضم: كاميرون سبورتس، كبلر الرواندي، سبورت إس الأوغندي، إنجيس الإيفواري، والبنك الكيني.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًا من: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، محمد عسران، حمادة عثمان، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، زياد أسامة، حازم محمد، خوسيه ماسو، ألكساندر بوتكو، حمزة الصافي، وعمر شريف.