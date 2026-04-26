اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة بيراميدز في الدوري

يختتم فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب اليوم الأحد استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غداً الاثنين على ستاد الدفاع الجوي بالجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل، وينهى المارد الأحمر استعداداته على ستاد مختار التتش ثم يعلن توروب قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويفقد الأهلى جهود 4 لاعبين في مباراة بيراميدز هم حسين الشحات ومحمد الشناوي بسبب الإيقاف.

كما يفتقد الفريق لخدمات كريم فؤاد ويوسف بلعمري بداعي الإصابة، إذ يعاني الأول من إصابة في أربطة الركبة، بينما تعرض الثاني لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة، وفقًا لما أعلنه طبيب الفريق أحمد جاب الله.

وحذر توروب لاعبيه من صعوبة مباراة بيراميدز مشدداً على ضرورة التركيز لحسم المباراة لصالح الأهلى في ظل أهميتها الشديدة في مسيرة المارد الأحمر هذا الموسم مؤكداً أن خسارة بيراميدز من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري سوف تزيد دوافع الفريق السماوي لإستعادة حظوظه في المنافسة على اللقب وكذلك التأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.