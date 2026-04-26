اليوم.. بتروجيت أمام ليتو الكاميرونى في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

يلتقي فريق بتروجيت للكرة الطائرة مع نظيره ليتو الكاميروني في الواحدة ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية المقامة حاليًا في رواندا.

وحقق بتروجت فوزه الأول في البطولة على بطل زيمبابوي، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام نيمو ستارز الأوغندي، كما واجه فريق الجمارك النيجيري في الجولة الماضية.

ويقع بتروجت في المجموعة الأولى التي تضم: إيه آر بي الرواندي، ليتو الكاميروني، نيمو ستارز الأوغندي، الجمارك النيجيري، وبلاك راينوز.

وتضم قائمة بتروجت في البطولة كلًا من: كريم فرج، محمد حماد، عمر أكرم، سيد موسى، شهاب طارق، محمد ممدوح، أحمد صابر، ألان باتريك (برازيلي)، أحمد جلال، أحمد عبد العال، محمد المهدي خاطر، أحمد عبد السلام، أحمد القطب، محمود أشرف، وأحمد عبد العال.