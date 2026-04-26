كريم عبد الجواد يواجه بطل فرنسا في نهائي كأس جراسهوبر للاسكواش بزيورخ

يلتقي البطل المصري كريم عبد الجواد مساء اليوم الأحد مع الفرنسي فيكتور كروين، في نهائي بطولة كأس جراسهوبر المقامة في زيورخ خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل الجاري، والتي تبلغ جوائزها المالية 110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان عبد الجواد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 11-6، 8-11، 11-4، 11-8.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، حيث تنافس 17 لاعبًا ولاعبة، من بينهم: فارس الدسوقي، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، علي أبو العينين، إلى جانب كريم عبد الجواد في منافسات الرجال.

وفي منافسات السيدات، شاركت كل من: أمينة الريحاني، مريم متولي، فريدة محمد، نور أبو المكارم، نور هيكل، هنا معتز، نادين الحمامي، روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، ندى عباس، وفيروز أبو الخير.

ويحمل لقب النسخة الماضية من البطولة الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر، حيث توج فرج باللقب بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس، فيما حصدت جوهر لقب السيدات على حساب الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.