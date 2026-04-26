هاني رمزي يوجه رسالة لإمام عاشور: ركز في الملعب ومباريات الدوري المتبقية

وجه الكابتن هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، رسالة إلى إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، بضرورة التركيز الكامل في المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح هاني رمزي في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر، أن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لأربع مباريات الدوري، مؤكدًا:“كل التركيز يكون في الأربع مباريات بتوع الدوري، ونركن حوار العقد وتعديله، ودي رسالة لكل اللاعبين مش إمام لوحده”.

عقد إمام عاشور مع الأهلي

يرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي يمتد حتى عام 2028، حيث انضم للأهلي قبل بداية مواسم 2023 - 2024 لمدة 5 مواسم قادماً من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة مدوية.

وتدرس إدارة النادي الأهلي، تعديل عقد إمام عاشور نجم القلعة الحمراء في قادم الأيام لمدة موسمين إضافيين حتى 2030 مع رفع راتب اللاعب ليتخطى 50 مليون جنيه شاملًا عقود إعلانات وإضافات، لضمان استمراره في ظل عروض احتراف خارجية وصلت لـ 6 ملايين دولار.