إمام عاشور يخطف الأنظار في مران الأهلي

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطف إمام عاشور الأنظار من مران الأهلي، بعد تردد انباء حول رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

وخاض إمام عاشور رفقة الأهلي هذا الموسم 13 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل هدفين فيما نجح في صناعة 4 أهداف.

عقد إمام عاشور مع الأهلي

يرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي يمتد حتى عام 2028، حيث انضم للأهلي قبل بداية مواسم 2023 - 2024 لمدة 5 مواسم قادماً من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة مدوية.

وتدرس إدارة النادي الأهلي، تعديل عقد إمام عاشور نجم القلعة الحمراء في قادم الأيام لمدة موسمين إضافيين حتى 2030 مع رفع راتب اللاعب ليتخطى 50 مليون جنيه شاملًا عقود إعلانات وإضافات، لضمان استمراره في ظل عروض احتراف خارجية وصلت لـ 6 ملايين دولار.