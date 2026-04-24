عامر العمايرة: الأهلي يقاتل على دوري الأبطال والحسم مرهون بنتائج الآخرين

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن فرص النادي الأهلي للمشاركة في دوري أبطال افريقيا.

وكتب العمايرة عبر فيسبوك: “‏النادي الأهلى محتاج يركز على الفوز بأربع مباريات أولا لضمان المشاركة بدورى أبطال أفريقيا وثانيا إنتظار هدايا الآخرين للفوز بالدورى”.

وكان قد أعلن خبير اللوائح عامر العمايرة أحدث تصنيف لأندية القرن الأفريقي في القرن الـ21 حتى أبريل 2026، وذلك وفق نظام محدد لاحتساب النقاط في البطولات القارية والعالمية.

وأوضح العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك" أن التصنيف لا يتضمن نقاط بطولة الدوري الأفريقي، لعدم إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن آلية احتسابها.

وبحسب المعايير، لا يتم احتساب نقاط للمباراة التمهيدية في كأس العالم للأندية بالنظام القديم، مع منح نقطتين للفوز في بعض البطولات، ونقطتين لأبطال بطولات (آسيا–أفريقيا–المحيط الهادئ، التحدي، الإنتركونتيننتال).