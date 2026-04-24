وليد عبد اللطيف: إنبي كلمة السر في حسم الدوري.. والزمالك عاد للمنافسة بقوة

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق أن فريق إنبي دائمًا ما يكون له تأثير مباشر في حسم لقب الدوري مثلما حدث من قبل في موسم 2003 والذي توج به الأبيض.

وأشار عبد اللطيف خلال استضافته في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، إلى أن مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي ستكون صعبة للغاية، موضحًا أن الفوز بها قد يمنح الفريق الأبيض خطوة كبيرة نحو التتويج بالبطولة، خاصة بعد الأداء الجيد والانتصار الأخير على بيراميدز.

وأضاف أن الزمالك أصبح لديه طموح حقيقي للمنافسة على الدوري بعد أن كان بعيدًا عن الصورة، مؤكدًا أن استمرار معتمد جمال في منصبه خطوة إيجابية حتى في حال عدم التتويج باللقب، لما يقدمه من عمل فني واضح داخل قلععة ميت عقبة.