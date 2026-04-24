رياضة

أمير هشام: الزمالك أصبح قريبا من تحقيق المعجزة الكروية

الزمالك
الزمالك


أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك أصبح قريبًا من تحقيق المعجزة بالتتويج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف، وحصد ثلاث نقاط جديدة نحو تحقيق اللقب.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: شيكو بانزا نجح في صناعة هدف الزمالك الوحيد لـ بيزيرا، رغم أن الجميع كان قلقا لحظة نزوله للملعب في ظل عدم تركيزه مؤخرا مع الفريق.

وأضاف: معتمد جمال قاد الزمالك في وقت صعب، ولـم يكن أحد يتوقع وصوله للصدارة حاليا بفارق خمس نقاط، والزمالك عاني من ازمات عديدة هذا الموسم وقام ببيع لاعبين مثل ناصر ماهر ودونجا، ولاعبين آخرين قاموا بفسخ عقودهم، نجح في تحقيق مكاسب عديدة خلال بطولة الدوري، ووصل للصدارة.

وواصل: جمهور الزمالك كان لديه إيمان كبير بتحقيق الألقاب رغم الأزمات الكثيرة، ورسموا لوحة فنية رائعة في الملاعب منذ بداية الموسم.

وأكمل: الزمالك أصبح قريبا من الفوز بالدوري بنسبة 70%، وهو الأحق بالتتويج حاليًا، وأقولها وبكل تأكيد أن الزمالك حتى لو عاد أي نادٍ آخر وفاز بالبطولة سواء الأهلي أو بيراميدز.

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

