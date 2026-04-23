قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورات إعلان الإعلاميين لميس الحديدي ومحمود سعد عن حب كل منهما للآخر مما أثار حالة كبيرة من التفاعل بين نشطاء السوشيال ميديا .. فما القصة؟

قصة لميس الحديدي ومحمود سعد

بدأت القصة عندما أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن حبها للإعلامي محمود سعد خاصة عندما يتحدث عن ايات القرآن الكريم وينتقى إحداها ليشرح معناها وجمالها ، والمنشور فى حد ذاته لم يكن يشعل هذه الإثارة على مواقع السوشيال ميديا لولا الصيغة التى تحدثت بها الإعلامية لميس الحديدي فى بداية المنشور التى جعلت ذهن بعض الأشخاص يذهب لأنها بداية قصة رومانسية تجمع بين الإعلاميين وستنتهى بالزواج.

فقد افتتحت الإعلامية لميس الحديدي حديثها بجملة " اعتراف صريح أنا بحب محمود سعد " ثم استطردت حديثها عن اعجابها بمهارته فى عرض الايات القرآنية ، مما جعل الجمهور يفاجأ بهذه الجملة ويعتقد أنها تقصد المعنى الحرفي لها ، ولكن ما أثار الجدل أكثر هو رد الإعلامي محمود سعد عليها.

ورد محمود سعد على لميس الحديدي بنفس الطريقة التى مدحته بها حيث اعتبر الجمهور أنها تأكيد على اعتقادهم بوجود علاقة عاطفية بين الطرفين حيث بدأ بجملة "واعتراف صريح مني..لميس انا باحبك من زمان".

وانهالت التعليقات بعدها على صفحة محمود سعد ولميس الحديدي، وكان أبرزها هنجيب مأذون ، واخر نشر كارت مأذون شرعي بالفعل، ولكن مالا لم يتنبه له هؤلاء أن باقى المنشور سواء لدى ممود سعد أو لميس الحديدي يؤكد أنها علاقة تقدير وزمالة ومودة ناتجة عن عشرة طويلة.

منشور لميس الحديدي

وإليكم نص منشور الاعلامية لميس الحديدي في منشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك

"اعتراف صريح أنا بحب محمود سعد .. اسمعوه وهو يقول بطريقته السلسة العذبة "وسمعت الله يقول" ليردد آيات عظيمة يحسن اختيارها من القرآن الكريم .. و كأن الله يجيب عما فى قلبك او فى عقلك .. فكتاب الله - لمن يبحث و يقرأ بعناية- كنز لو تعلمون عظيم ..فى كل آية حكمة و علم و حقيقة و عظة شكراً يا محمود وقامت بمشاركة فيديو خاص بأية تتنحدث عن جمال الدعاء للإعلامى محمود سعد.

منشور لميس الحديدي لمحمود سعد

وإليكم نص منشور الإعلامي محمود سعد عبر صفحته على فيسبوك والذي رد فيه على منشور لميس الحديدي ، قائلا:

"واعتراف صريح مني..لميس انا باحبك من زمان وباقدرك على كل المستويات وبيننا عشرة جميلة ولما ييجي الكلام الحلو ده منك يبسطني ويسعدني جدا جدا.. وربنا يديم المحبة.. القديمة واللي بتتجدد كل يوم ..وانا وانتي ولا حد تالتنا ".

يذكر أن الإعلامية لميس الحديدي لم تعلن عن ارتباطها أو دخولها فى أى علاقة عاطفية خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ انفصالها عن الإعلامي عمرو أديب ، وكذلك الإعلامي محمود سعد فلم يعلن عن عزمه لاتخاذ قرار الزواج أو دخوله فى أى علاقة عاطفية.