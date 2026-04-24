الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لماذا تختلف صفة صلاة الجنازة عن الفرائض؟ دار الإفتاء تجيب

محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشرع الشريف استحب الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.

الفرق بين صلاة الجنازة والفريضة

وذكرت أن الحكمة من ذلك التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؛ كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلمة، وأشهب بن عبد العزيز المالكي، وداود، أو لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن أصلًا؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري.

هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟

وذكرت دار الإفتاء أن صلاة الثلاثة على الجنازة أو أكثر منهم أو أقل صحيحٌ شرعًا؛ لأن الجماعة ليست شرطًا في صحَّة صلاة الجنازة؛ بل تتحقَّق صحتها بصلاة واحدٍ فقط، وأن الجماعة فيها مسنونة أو مستحبة؛ نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة.

وحثَّ الشرع الشريف على حضور صلاة الجنازة، ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَينِ» متفق عليه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

ترشيحاتنا

لاند روفر Sanguinello Orange

بعد مرور 20 عاما.. لاند روفر تقدم نسختها Sport بإصدار برتقالي

تويوتا هايلاندر 2026

سعر ومواصفات تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية

بيئة عمل

كيف تعيد التكنولوجيا بيئة العمل الذكية.. تفاصيل تكشفها HP العالمية

بالصور

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد