عليّا صلوات قديمة كيف أقضيها؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة، مؤكدًا في بداية حديثه أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها، باعتبارها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ محمد كمال، اليوم الخميس، أن الصلاة تمثل راحة وسكينة للمسلم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أرحنا بها يا بلال»، مشيرًا إلى أن من يذوق حلاوة الصلاة لا يمكنه تركها.

وأضاف أن من فاتته صلوات سابقة فعليه أن يبادر بالتوبة أولًا، ثم يبدأ في قضائها، موضحًا أن الطريقة الأفضل تكون بحصر عدد الصلوات الفائتة قدر المستطاع، ثم أداء صلاة مماثلة مع كل صلاة حاضرة، كأن يصلي ظهرًا حاضرًا ومعه ظهرًا قضاء، وهكذا.

وأشار إلى أنه في حال دخول المسجد ووجود وقت قبل إقامة الصلاة، يمكن استغلال هذا الوقت في قضاء ما فات بدلًا من أداء السنن، مؤكدًا أن الفريضة أولى من النافلة، أما إذا أقيمت الصلاة فيدخل المصلي مع الإمام ثم يقضي ما عليه بعد الانتهاء.