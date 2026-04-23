رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر، ارتفعت معدلات البحث من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية لمعرفة مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، خاصة بعد تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وما يترتب على ذلك من تساؤلات حول تأثير القرار على مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش.

ويحظى ملف مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 باهتمام واسع، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وكذلك بالنشاط التجاري وحركة الأسواق في مختلف المحافظات، خاصة مع دخول موسم الصيف الذي يشهد زيادة في ساعات النشاط المسائي.







بدء تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا

تبدأ الدولة رسميًا العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا للقانون المنظم لهذا النظام، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل اليوم لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

ومع بدء تطبيق هذا النظام، زاد الاهتمام بمعرفة مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، خاصة أن تغيير الساعة ينعكس بشكل مباشر على مواعيد الأنشطة التجارية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

هل تغيرت مواعيد غلق المحلات بعد التوقيت الصيفي؟

مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 ستظل كما هي خلال الفترة الحالية، دون إجراء أي تعديلات فورية، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتجنب حدوث ارتباك في حركة البيع والشراء.

وبحسب الضوابط الحالية، تستمر مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 وفق النظام المعمول به حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة من قبل الجهات المختصة.

مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات

تشمل مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 المحال التجارية والمولات، حيث تم تحديد ساعات العمل الرسمية على النحو التالي:

العمل يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً

مد ساعات العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة

إمكانية مد العمل في الإجازات الرسمية حسب القرارات الصادرة

وتأتي هذه المواعيد ضمن خطة تنظيمية تضمن استمرار النشاط التجاري بشكل منتظم، مع مراعاة ظروف المواطنين وأصحاب الأعمال ضمن منظومة مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026.

مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية

تضمنت منظومة مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 تنظيم مواعيد عمل الورش داخل المناطق السكنية، حيث تقرر:

العمل من 8 صباحًا حتى 7 مساءً

استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة والضرورية

ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل الضوضاء والإزعاج داخل المناطق السكنية، مع الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية للسكان.



الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

هناك بعض الأنشطة التي لا تخضع لنظام مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، بسبب طبيعتها الحيوية والخدمية، وتشمل:

محلات البقالة والسوبر ماركت

المخابز

الصيدليات

أسواق الجملة

وتستمر هذه الأنشطة في العمل لتلبية احتياجات المواطنين دون التقيد الكامل بمواعيد الغلق التقليدية، وهو ما يضمن توافر الخدمات الأساسية على مدار اليوم.

الفترة الانتقالية لمواعيد الغلق

أوضحت الجهات الحكومية أن مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 ستظل سارية حتى 27 أبريل 2026 ضمن فترة انتقالية، يتم بعدها تقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي تعديلات مستقبلية، وفق ما أكد رئيس الوزراء.

ويتيح هذا الإجراء فرصة لمتابعة تأثير مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 على الأسواق وحركة المواطنين قبل اعتماد أي تغييرات جديدة.

أهداف تنظيم مواعيد الغلق

تسعى الدولة من خلال تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من بينها:

الحفاظ على الانضباط في حركة الأسواق

ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة

تنظيم ساعات الذروة التجارية

تحقيق التوازن بين العمل وراحة المواطنين

كما تسهم هذه المنظومة في دعم الاستقرار داخل الأسواق وتحسين كفاءة إدارة الوقت في المدن الكبرى.



ترقب لقرارات جديدة خلال الصيف

وأجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول استمرار تطبيق قرارات الترشيد، ومنها ما يتعلق بإغلاق المحال التجارية الساعة ١١ مساء، والعمل عن بعد يوم الأحد، وذلك في ضوء قرب انتهاء شهر أبريل، حيث أوضح أن لجنة إدارة الأزمة ستنعقد خلال الأيام القليلة القادمة قبل هذا الموعد، كي تُقر القرارات الخاصة بهذا الأمر، لافتاً إلى أنه تم تقييم أثر تلك الإجراءات على مدار الشهر.