النواب يفتح 3 جبهات من مد ساعات عمل المحال والي إصلاح التعليم وحماية الطلاب بالخارج

كثّف عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و تحركاتهم الرقابية، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها مواعيد غلق المحال، وتطوير المنظومة التعليمية، وضمان حقوق الطلاب الدارسين بالخارج، في تصعيد جديد يعكس نبض الشارع.

وفي هذا السياق، دعا محمد جامع إلى تعديل مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم، مؤكدًا ضرورة مدّها ساعة إضافية خلال فصل الصيف، لتغلق في الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من الحادية عشرة مساءً، خاصة مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وأوضح أن القرار الحالي ألقى بظلال سلبية على أصحاب الأنشطة التجارية، كما قد يؤثر على حركة السياحة التي تشهد انتعاشًا خلال الموسم الصيفي.

من جانبه، طالب محمد الجندي بإدراج مادة "التربية الأخلاقية" ضمن المناهج الأساسية في مرحلة التعليم الأساسي، معتبرًا أن بناء الشخصية لا يقل أهمية عن التحصيل الدراسي، في ظل تصاعد ظواهر العنف والتنمر داخل المدارس. وشدد على ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوي، مستشهدًا بتجارب دولية ناجحة مثل اليابان والإمارات في هذا المجال.

وفي ملف آخر، تقدم بسام الصواف بطلب إحاطة إلى رئاسة المجلس بشأن تداعيات قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بزيادة الحد الأدنى لقبول الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة 5%، خاصة مع تطبيقه بأثر رجعي على دفعة 2025/2026. وأكد أن القرار أثار حالة من القلق بين الأسر المصرية، لما قد يترتب عليه من أضرار تعليمية ومادية جسيمة للطلاب الذين التزموا بالقواعد السابقة.

وطالب الصواف الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لتطبيق القرار بأثر رجعي، مع ضرورة استثناء الطلاب الحاليين، ووضع آليات انتقالية عادلة تضمن استقرار السياسات التعليمية وعدم الإضرار بمستقبل الطلاب.