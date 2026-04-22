وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، النائب المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، في إطار دعم التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارة والمجالس النيابية ولجانها النوعية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الطاقة.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى الحرص على تأمين وإستدامة توفير إحتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة من الغاز والوقود، من خلال منظومة سفن التغييز والبنية التحتية الداعمة لاستقبال المزيد من إمدادات الغاز، إلى جانب تكثيف جهود زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق إكتشافات جديدة، وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.

أشار الوزير إلى تبني سياسة تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بما يضمن تأمين إحتياجات السوق المحلية في مواجهة المتغيرات، لافتاً إلى جهود التعاون مع قبرص لاستقبال الغاز المنتج من حقولها عبر التسهيلات المصرية. وأشار كذلك إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تجميع مخزونات إستراتيجية من المنتجات البترولية، من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات البنية التحتية في مجالات التخزين والتداول، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية ترشيد إستهلاك الطاقة ورفع كفاءة إستخدامها للحفاظ على الموارد.

وأكد الوزير على اعتزامه حضور إجتماع باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لعرض خطط وإجراءات الوزارة بشفافية، والاستماع إلى رؤى ومقترحات النواب بما يدعم جهود تطوير قطاع الطاقة.

من جانبه، أعرب النائب المهندس طارق شكري عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة البترول، مثمناً حرص الوزير على تعزيز التواصل مع اللجنة الاقتصادية مؤكداً على دعمها لجهود الوزارة، واهتمامها بتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد، خاصة في ظل ما تضمه اللجنة من خبرات متخصصة على المستويين العلمي والعملي.