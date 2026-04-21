إلهام أبو الفتح
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة الدورية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري .

أسفرت الحملات عن ضبط 396 ألف لتر من السولار والبنزين جرى التلاعب فيها بالمخالفة للقانون، بقيمة تقارب 16 مليون جنيه، في وقائع  تمثل أعباءً على الدولة في ظل الأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الاستيراد، وقد جري اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها كغرامات من المخالفين.

تم ضبط هذه الوقائع في 4 محافظات وهي أسوان حيث تم ضبط محطتي وقود بإجمالي تلاعب بلغ 224 ألف لتر، فيما تم ضبط محطتين بالشرقية بإجمالي 124 ألف لتر، إلى جانب محطة بالقاهرة تلاعبت في 21 ألف لتر، وأخرى بأسيوط بكمية بلغت 27 ألف لتر.

وفي سفاجا، تم إحباط محاولة تهريب 7 آلاف لتر محملة على سيارة نقل، والتحفظ عليها وإحالة الواقعة على النيابة العامة.

وتم ضبط محطة غير مرخصة بالشرقية تضم خزانات أرضية تتجاوز 200 ألف لتر وصهاريج علوية، وتبين من التحريات استخدامها في تداول منتجات مجهولة المصدر ومسروقة من خطوط الأنابيب.

فيما تم ضبط 3 نقاط بيع غير شرعية تنتحل أسماء شركات تسويق بترولية، فضلًا عن كشف تلاعب في معايرة مسدسات التموين تسبب في عجز يصل إلى 3 لترات بكل صفيحة 20 لتر، إلى جانب وجود شوائب ومياه داخل صهاريج بعض المحطات.

وتعكس نتائج الحملات استمرار وجود بعض الممارسات السلبية بهدف التربح غير المشروع من المنتجات البترولية، إلا أن تكثيف الجهود الرقابية أسهم بشكل ملحوظ في ضبط تلك المخالفات والحد من انتشارها .

وأكدت الهيئة على الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية وتشديد إجراءات الرقابة على خطوط نقل وتداول المنتجات البترولية واتخاذ إجراءات رادعة وفورية تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفات .
 

