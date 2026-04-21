إنجاز جديد للبترول.. خفض زمن حفر الآبار 10 أيام وتوفير 500 ألف دولار بالصحراء الغربية

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم استخدام التكنولوجيا في رفع الإنتاجية وخفض الوقت والتكلفة، نجحت شركة بدر الدين للبترول، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق إنجاز تقني واقتصادي متميز في مجال حفر الآبار، من خلال تطبيق نموذج محدث لمنظومة الحفر وتصميم الآبار بالبئر (BED 16-33) بالصحراء الغربية.

وأسفرت نتائج التطبيق عن تقليص زمن الحفر بنحو 10 أيام، مع خفض التكاليف بحوالي 500 ألف دولار، بما يعكس الجدوى الاقتصادية للحلول الهندسية المبتكرة التي نفذتها فرق العمل باستخدام أحدث التقنيات.

وجاء هذا الإنجاز عبر تطبيق استراتيجية هندسية متكاملة استهدفت تحسين كفاءة العمليات، وزيادة معدلات الاختراق باستخدام رؤوس حفر متطورة، إلى جانب توظيف تقنيات المراقبة اللحظية والتحليل المتقدم للبيانات، الأمر الذي ساهم في تقليل الوقت غير المنتج وتعظيم كفاءة تشغيل المعدات.

ويؤكد هذا النجاح كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على تطوير حلول مبتكرة تحقق الاستغلال الأمثل للموارد، وتدعم تنفيذ خطة وزارة البترول لزيادة الإنتاج وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.

