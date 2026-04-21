قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول: لدينا خطة إستباقية لمواجهة أي طوارئ أو تأثيرات محتملة

أمل مجدى

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة ، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع البرلمان المصري ولجانه النوعية، دعمًا لجهود قطاع البترول والغاز في تنفيذ أولوياته وتأمين إمدادات الطاقة لمصر.

وخلال اللقاء ، أكد الحضور على أهمية قطاع الطاقة وتأثيره في الاقتصاد المصري والأمن القومي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات ومتغيرات متسارعة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، والإجراءات والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب خطة سداد مستحقات الشركاء، تمهيدًا لإنهاء هذا التحدي بالكامل بنهاية يونيو القادم من العام الجارى.

كما تناول الوزير ما تحقق من خطوات لتأمين احتياجات السوق المحلي، وفي مقدمتها قطاعى الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعي، من خلال خطة إستباقية لمواجهة أي طوارئ أو تأثيرات محتملة على مصادر الإمداد، إلى جانب تأسيس بنية تحتية لاستيراد الغاز المسال، تضم أربع سفن تغييز وموانئ مجهزة، فضلًا عن التعاقد على شحنات الغاز وتنويع مصادر التوريد والدول الموردة، وكذلك تنويع مدد وآجال التعاقدات، بما يعزز الجاهزية ويؤمن استقرار الإمدادات التى تنعكس ايجابا على الأمن القومي المصرى فى هذا الشأن.

وأكد الوزير على أهمية العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي متغيرات طارئة، أو للمضي قدمًا في إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الأمثل في مصر.

كما استعرض ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية ومصانع إسالة، تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي للطاقة، مشيرًا إلى التعاون القائم مع قبرص والشركات العالمية لتسريع ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية، وجلب الغاز القبرصي إلى مصر، لافتًا إلى الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي، بما يدعم التوسع في مشروعات التعاون واستغلال المزيد من الاكتشافات القبرصية.

كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من مقومات قطاع التعدين المصري، مع استهداف زيادة مساهمته في الناتج القومي إلى نحو 5% على المدى المتوسط.

ومن جانبه، ثمن الفريق محمد عباس حلمي جهود وزارة البترول والثروة المعدنية سالفة الذكر والتى من شأنها تأمين إمدادات مصر من الطاقة وسرعة التعامل مع التحديات والأزمات.

البترول الغاز النفط التعدين وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

